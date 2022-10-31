У Бразилії на виборах президента переміг опозиціонер Лула да Сілва. Болсонару не визнав поразку

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У Бразилії у другому турі виборів обрали нового президента. З 50,9% голосів переміг опозиційний кандидат Луїз Інасіо «Лула» да Сілва. Чинний президент Жаїр Болсонару набрав 49,1% голосів.

Про це повідомляють ВВС та Reuters.

Лула вже заявив, що готовий прийняти управління країною. З перемогою його привітали лідери США, Канади, Франції та інших країн. Болсонару свою поразку, однак, не визнав. ЗМІ пишуть, що він може вивести свої прихильників на протести.

Болсонару ще у минулому році відкрито критикував бразильську систему електронного голосування, заявляючи, що вона не захищена від шахраїв. Ніяких доказів він не надавав, а його опоненти казали, що заява була сигналом про його майбутнє невизнання виборів, у яких він програє.