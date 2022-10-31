Війська росії масовано вдарили по критичній інфраструктурі України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Війська росії завдали масованого ракетного удару по Україні. Голови областей і міст повідомляють про удари по обʼєктах інфраструктури.
Вибухи пролунали у Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а також у Харкові та Запоріжжі.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про удар по одній із громад області. Працює протиповітряна оборона. В області запроваджують обмеження електроенергії.
Мер Києва Віталій Кличко заявив про удари по обʼєктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два «прильоти» по обʼєкту критичної інфраструктури.
У Черкаській області від ракет також постраждав обʼєкт критичної інфраструктури — частину області знеструмлено.
Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив про збиття ракети. Вона впала на цивільні обʼєкти, постраждалих немає.
У Запоріжжі пошкоджено енергетичний обʼєкт. У місті подекуди відключено енергопостачання.