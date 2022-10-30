GeoConfirmed: У Севастополі безпілотники вразили російський флагман «Адмірал Макаров»

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Волонтерська група GeoConfirmed проаналізувала вибухи, які 29 жовтня пролунали у бухті окупованого Севастополя, і заявили, що безпілотники вразили щонайменше три кораблі Чорноморського флоту рф.

Цю інформацію вони отримали з аналізу візуального контенту, який зафіксували камери спостереження у бухті та водні безпілотники — під час удару вони перебували у гавані та відкритому морі біля Севастополя.

На одному з відео зафіксовано атаки на фрегат класу «Адмірал Григорович», якому в Чорноморському флоті рф відповідає лише корабель «Адмірал Макаров» (саме з його борту росія неодноразово запускала крилаті ракети «Калібр» по території України).

«Зйомка перервалася, коли, імовірно, безпілотник вдарився об судно і вибухнув», — йдеться у повідомленні розслідувачів.

Також на відео є судно-тральщик «Іван Голубець», у яке також, ймовірно врізався безпілотник. За даними Міноборони росії, цей корабель отримав «незначні» пошкодження.

«USV дійсно був у гавані між кораблями, шукаючи свою ціль. На підставі кадрів можна зробити висновок, що він знаходився поблизу щонайменше чотирьох кораблів і для атаки на ціль практично виконав розворот», — зазначають розслідувачі.

Вони припускають, що шість надводних безпілотників прорвали оборону Севастопольської гавані та вразили щонайменше три кораблі. Водночас, ймовірно два таких безпілотники були знищені російськими силами.