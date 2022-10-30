За минулу добу ЗСУ ліквідували рекордну кількість окупантів — 950

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Упродовж 29 жовтня російська армія втратила вбитими ще 950 солдатів — це рекордна кількість від початку повномасштабної війни. Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.

Загалом за 249 днів вторгнення росіяни недорахувалися 71 200 окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати у техніці окупантів: