За минулу добу ЗСУ ліквідували рекордну кількість окупантів — 950
- Автор:
- Софія Телішевська
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Упродовж 29 жовтня російська армія втратила вбитими ще 950 солдатів — це рекордна кількість від початку повномасштабної війни. Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.
Загалом за 249 днів вторгнення росіяни недорахувалися 71 200 окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати у техніці окупантів:
- 2 672 танки (+13 за минулу добу);
- 5 453 бойові броньовані машини (+52);
- 1 724 артилерійські системи (+16);
- 383 РСЗВ (+3);
- 197 засобів ППО (+2);
- 274 літаки (+1);
- 252 гелікоптери (+1);
- 1 412 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+6);
- 352 крилаті ракети (+1);
- 16 кораблів/катерів;
- 4 120 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+13);
- 154 одиниці спеціальної техніки (+2).