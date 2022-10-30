Переміг Ортіса. Василь Ломаченко став на крок ближче до бою за повернення титулу абсолютного чемпіона світу

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Sean M. Haffey / Getty Images

Колишній чемпіон світу у легкій вазі український боксер Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) переміг американського бійця Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО) — 115:113, 116:112, 117:111.

Бій, який тривав усі 12 раундів, став головним поєдинком великого боксерського вечора, що відбувся у Нью-Йорку (США) на арені Медісон Сквер Гарден.

Після перемоги над американцем Ломаченко, найімовірніше, стане претендентом на бій зі ще одним американцем Девіном Хейні, абсолютним чемпіоном у легкій вазі.