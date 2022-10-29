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Як вторгнення росії в Україну вплинуло на Грузію, Фінляндію та Сербію. Огляд матеріалів провідних видань світу про війну за 29 жовтня

Автор:
Саша Свердлова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

The Guardian спільно з Voxeurope публікує серію есеїв про вплив російського вторгнення в Україну на країни пострадянського блоку та їхніх сусідів. Наразі видання вже опублікувало три есеї ― про Грузію, Фінляндію та Сербію.

Про сповільнення російської економіки пише The Wall Street Journal. Хоча підвищення цін на енергоносії помʼякшили наслідки повномасштабного вторгнення в Україну для економіки рф, у довгостроковій перспективі на росію чекає значна рецесія, пише видання. За прогнозами центробанку рф, зниження ВВП цього року буде меншим, ніж очікувалося ― але й таке зниження буде найбільшим з-поміж країн «Великої двадцятки». Сповільнення світової економіки та, відповідно, попиту на енергоносії разом із вжитими проти рф санкціями призведуть до того, що наступного року виробництво в росії впаде ще більше, ніж цьогоріч. Іще одним чинником, який негативно впливає на економіку, є масові мобілізація та міграція, що спричиняють дефіцит кадрів на ринку праці. У звіті Міжнародного енергетичного агентства йдеться, що росія ніколи не зможе повернутися до тих обсягів експорту викопного палива, які вона мала до 24 лютого 2022 року. А до 2030 року, як зазначено у звіті, частка росії у світовому експорті нафти та газу може скоротитися вдвічі.

The Los Angeles Times пише про відчайдушні спроби росії захопити Бахмут. Бойові дії навколо міста свідчать про наміри путіна досягти видимих результатів в Україні після тижнів невдач. Водночас, якби росія захопила Бахмут, їй вдалося б розірвати лінії постачання ЗСУ та відкрити шлях до підконтрольних Україні Краматорська й Словʼянська. Артилерійський обстріл Бахмуту триває вже п’ять місяців, пише видання, наземний наступ, імовірно, очолюють найманці з «ПВК Вагнера». Втім, за словами науковця Королівського інституту обʼєднаних служб Семюеля Рамані, «вагнерівці» ефективні лише в тероризуванні місцевих цивільних, але набагато менш вправні в наступі й утриманні територій. Наслідок очевидний: 90% населення міста залишили його, решта лишаються без електрики та води.