США запровадили санкції проти іранського фонду, який оголосив нагороду за вбивство письменника Салмана Рушді

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Assosiated Press

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти іранської організації, яка обіцяла гроші за вбивство письменника Салмана Рушді.

Про це пише Associated Press.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на 15 Khordad Foundation, який обіцяв багатомільйонну винагороду за вбивство Рушді. У 2012 році цей напівофіційний іранський релігійний фонд збільшив винагороду за вбивство Рушді з $2,8 мільйона до $3,3 мільйона.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що США засуджують напад на Рушді «найрішучішим чином як відверту атаку на свободу слова та терористичний акт».

«Сполучені Штати не похитнуться у своїй рішучості протистояти загрозам, які створює іранська влада проти універсальних прав на свободу вираження поглядів, свободу релігії чи переконань і свободу преси», — сказав заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму і фінансової розвідки Браян Нельсон.

Через санкції у членів 15 Khordad Foundation не буде доступу до будь-якої власності чи фінансових активів у США, а також їм заборонять вʼїзд до Сполучених Штатів.