США запровадили санкції проти іранського фонду, який оголосив нагороду за вбивство письменника Салмана Рушді
- Автор:
- Анна Холоднова
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Assosiated Press
Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти іранської організації, яка обіцяла гроші за вбивство письменника Салмана Рушді.
Про це пише Associated Press.
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на 15 Khordad Foundation, який обіцяв багатомільйонну винагороду за вбивство Рушді. У 2012 році цей напівофіційний іранський релігійний фонд збільшив винагороду за вбивство Рушді з $2,8 мільйона до $3,3 мільйона.
Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що США засуджують напад на Рушді «найрішучішим чином як відверту атаку на свободу слова та терористичний акт».
«Сполучені Штати не похитнуться у своїй рішучості протистояти загрозам, які створює іранська влада проти універсальних прав на свободу вираження поглядів, свободу релігії чи переконань і свободу преси», — сказав заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму і фінансової розвідки Браян Нельсон.
Через санкції у членів 15 Khordad Foundation не буде доступу до будь-якої власності чи фінансових активів у США, а також їм заборонять вʼїзд до Сполучених Штатів.
- У 1988 році в Ірані заборонили книгу Салмана Рушді «Сатанинські вірші». Багато хто з мусульман вважає її богохульством.
- 12 серпня, коли Рушді читав лекцію в освітньому центрі Чаутоква Нью-Йорку, на сцену піднявся чоловік і почав бити письменника кулаками та ножем. Нападника затримала поліція.
- Літературний агент письменника Ендрю Вайлі заявив, що автор втратив одне око та можливість користуватися рукою. За його словами, Рушді отримав три серйозних поранення в шию та ще 15 поранень у груди та тулуб.
- У нападі на Салмана Рушді звинувачують 24-річного Хаді Матара з Фервʼю, штат Нью-Джерсі. Він не визнав себе винним у замаху на вбивство та нападі.