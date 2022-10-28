NASA сфотографувало «усмішку» Сонця
- Автор:
- Анна Холоднова
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NASA / Twitter
Американське аерокосмічне управління (NASA) опублікувало незвичайну фотографію Сонця — плями на зірці нагадують обличчя.
«Сьогодні Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала «усмішку» Сонця. Ці темні плями на Сонці, які видно в ультрафіолетовому світлі, відомі як корональні діри та є регіонами, де швидкий сонячний вітер виривається в космос», — пояснили в аерокосмічному управлінні США.
- У серпні астрономи Європейського космічного агентства дізналися, коли Сонце стане найгарячішим.