Уряд продовжив термін чинності внутрішніх паспортів на період воєнного стану. Що змінилося?

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Згідно з постановою Кабінету міністрів України, паспорти громадян України, строк дії яких закінчився у період воєнного стану, залишаться чинними.

Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Дійсними будуть паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився під час війни, а також паспорти зразка 1994 року, у яких не змінювали фотокартки після досягнення 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фото настав у період дії воєнного стану).

Ці документи й надалі посвідчуватимуть особу та підтвердять громадянство України. Коли воєнний стан в країні скасують або припинять, власники таких паспортів зобов’язані будуть обміняти їх протягом 30 днів.