Уряд продовжив термін чинності внутрішніх паспортів на період воєнного стану. Що змінилося?
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Згідно з постановою Кабінету міністрів України, паспорти громадян України, строк дії яких закінчився у період воєнного стану, залишаться чинними.
Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Дійсними будуть паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився під час війни, а також паспорти зразка 1994 року, у яких не змінювали фотокартки після досягнення 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фото настав у період дії воєнного стану).
Ці документи й надалі посвідчуватимуть особу та підтвердять громадянство України. Коли воєнний стан в країні скасують або припинять, власники таких паспортів зобов’язані будуть обміняти їх протягом 30 днів.
- Раніше у МінТОТ заявили, що громадяни України старше 18 років, які втратили свої документи, зможуть повернутися з-за кордону за наявності свідоцтва про народження.
- А в Дерприкордонслужбі розповіли, що виїхати за внутрішнім паспортом громадянина України до Європейського Союзу можуть жінки, діти та інваліди, які евакуюються із зон бойових дій.