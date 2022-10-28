Велика Британія з 1 січня припинить імпорт скрапленого газу з росії

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Facebook / ПАО «Газпром»

З 1 січня 2023 року Велика Британія зупинить весь імпорт скрапленого природного газу з російської федерації.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії.

«З 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу та підтримує країни в усьому світі у зниженні їхньої власної залежності. Ми скорочуємо кошти путіна для його незаконної війни», — йдеться у дописі.