Велика Британія з 1 січня припинить імпорт скрапленого газу з росії
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Facebook / ПАО «Газпром»
З 1 січня 2023 року Велика Британія зупинить весь імпорт скрапленого природного газу з російської федерації.
Про це заявили у Міністерстві закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії.
«З 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу та підтримує країни в усьому світі у зниженні їхньої власної залежності. Ми скорочуємо кошти путіна для його незаконної війни», — йдеться у дописі.
- Раніше видання Financial Times писало, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія погодилися зміцнити свою співпрацю у впровадженні та забезпеченні санкцій, зокрема проти росії.