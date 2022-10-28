«Викликає неймовірне занепокоєння». МАГАТЕ попередило про можливі ядерні випробування КНДР

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KCNA

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) попередив про імовірні ядерні випробування Північної Кореї.

Про це пише Reuters.

За словами Рафаеля Гроссі, такі випробування продемонструють, що ядерна програма КНДР просувається «повним ходом». Він додав, що це «викликає неймовірне занепокоєння». Гроссі наголосив, що МАГАТЕ дуже уважно стежить за цим.

«Усі затамували подих з цього приводу. Подальші випробування, звичайно, означають, що вони вдосконалюють підготовку та створення свого арсеналу», — зазначив очільник МАГАТЕ.