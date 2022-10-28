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Канада запровадила додаткові санкції проти росії. У списку «Лукойл» та керівництво «Газпрому»

Автор:
Ангеліна Шеремет
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UN Women / Flickr

Канада запроваджує санкції щодо ще 35 фізичних та шести юридичних осіб з росії. Про це 28 жовтня оголосив премʼєр-міністр Джастін Трюдо.

У списку: