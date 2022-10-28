«Укренерго»: Сьогодні світло відключатимуть у семи областях, зокрема в Київській

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Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила, що сьогодні діятиме обмеження на електропостачання в центральних і північних регіонах України.

Без світла на деякий час можуть залишитися споживачі в Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Черкаській, Сумській та Полтавській областях.

Обмеження вводять, щоб усунути наслідки вчорашньої російської атаки та зменшити навантаження на мережі.

Мешканців укотре просять споживати електроенергію помірно — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку із 06:00 до 11:00 та ввечері із 17:00 до 23:00. Бізнес просять обмежити зовнішнє освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

ДТЕК «Київські регіональні електромережі» перед цим повідомляла, що в Київській області скасували екстрені відключення світла за розпорядженням «Укренерго».