«Укрзалізниця» оприлюднила новий графік руху потягів. Вони курсуватимуть швидше та зручніше

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«Укрзалізниця» презентувала оновлений графік руху поїздів, який передбачає 14 нових рейсів, зокрема чотири потяги міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишлю, Хелму та Відня.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Нове міжнародне сполучення

№90/89 Київ — Перемишль (Польща) через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль. Це нічний поїзд. Виїзд з Києва о 22:52, прибуття до Перемишлю — об 11:13. Зворотний виїзд о 13:45, у Києві — о 05:42.

№ 351/352 Київ — Кишинів (Молдова). Цей поїзд матиме стиковку на станції Унгени з можливістю пересісти на поїзд до станції Ясси (Румунія). Поїзд курсуватиме через день. Із Києва він вирушатиме о 17:02, а прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотний рейс відправлятиметься о 17:45 та прибуватиме до Києва об 11:48.

УЗ відкрила продаж квитків на ці поїзди.

У листопаді надійдуть у продаж квитки на новопризначений поїзд Харків — Хелм (Польща), а з 11 грудня почне курсувати новий щоденний рейс австрійської залізниці Відень — Чоп.

Оновлений графік у межах України

Почне курсувати потяг № 65/66 Харків — Умань, який сполучить обидва міста з Дніпром.

Потяг № 266/265 Ковель — Ужгород вперше за багато років сполучить Волинь і західне Полісся з гірськолижним регіоном у Славському, столицею «солеварів» Дрогобичем і головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова в напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку — близько 22:00.

Потяг № 769/770 Жмеринка — Хутір-Михайлівський — це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною.

Ще три нові сполучення готують до запуску вже найближчим часом.

Потяг № 111/112 Ізюм — Київ сполучить деокуповане місто зі столицею.

Потяг № 131/132 Запоріжжя — Львів прямуватиме через Київ, Житомир і Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром.

Потяг № 191/192 Краматорськ — Одеса прямуватиме через Дніпро та дозволить жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.

Крім того, відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:

№ 3/4 Запоріжжя — Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;

№ 5/6 Запоріжжя — Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№ 15/16 Харків — Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№ 17/18 Харків — Львів подовжено до Ужгорода;

№ 21 Харків — Львів подовжено до Трускавця;

№ 41/42 Дніпро — Львів подовжено до Трускавця;

№ 149/150 Кременчук — Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;

№ 45/46 Харків — Ужгород знову курсуватиме через Суми;

№ 7/8 Київ — Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;

№ 49/50 Київ — Трускавець пришвидшується на 3 години та прибуватиме о 08:45.

Швидкісні потяги «Інтерсіті+» теж зазнають позитивних змін у графіку:

№ 715/716 Київ — Перемишль — Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;

пришвидшено на 2 години в кожному напрямку; № 705 Київ — Перемишль пришвидшено на понад 3 години;

пришвидшено на понад 3 години; № 723 Харків — Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07 — час прибуття зробили комфортнішим для пасажирів;

вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07 — час прибуття зробили комфортнішим для пасажирів; № 725 Харків — Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19;

вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19; № 724 Київ — Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53;

вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53; № 708/707 Київ — Чернігів вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11;

вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11; № 710/709 Чернігів — Київ вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибуватиме до Києва о 19:48.

Важливо зазначити, що на дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшили кількість вагонів, що дозволить більш ефективно використовувати парк локомотивів і зменшити витрати електроенергії на тягу завдяки заощадженню 25 000 кВт/год щодобово.