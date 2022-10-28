ООН відкинула звинувачення росії про діяльність американських біолабораторій в Україні

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Представник Організації Обʼєднаних Націй (ООН) з питань роззброєння та посол США в ООН відкинули звернення кремля до Ради безпеки із закликом розслідувати «військову біологічну діяльність» США в Україні.

«Це звинувачення є чистою вигадкою без будь-яких доказів», — заявила посол США Лінда Томас-Грінфілд у Раді безпеки. Вона також сказала, що ні Україна, ні США не мають програм з виготовлення біологічної зброї.

Заступник верховного представника ООН з питань роззброєння Адедеджі Ебо теж заявив, що ООН не знає про будь-яку програму біологічної зброї в Україні.

Крім того, Організація Обʼєднаних Націй не має ані мандата, ані технічних можливостей, щоб розслідувати цю заяву.

Водночас постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що рф цілеспрямовано засмічує порядок денний Радбезу ООН нісенітницями, замість того щоб виконувати власні зобовʼязання.