Пентагон оприлюднив оборонну стратегію США. Росію назвали «гострою загрозою»

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Alex Wong / Staff

Росія є гострою загрозою для Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час презентації нової оборонної стратегії США.

Він перелічив ризики, які становить росія: це ядерні загрози, загрози крилатих ракет великої дальності, кібернетичні та інформаційні операції, контркосмічні загрози, хімічна та біологічна зброя, підводна війна та широкі кампанії в сірій зоні, спрямовані, зокрема, проти демократій.

Також Остін назвав Китай найбільшим викликом безпеці США. За його словами, Китай «є єдиним конкурентом, який має намір змінити міжнародний порядок і має все більшу силу для цього».

«На відміну від Китаю, росія не може системно кинути виклик Сполученим Штатам у довгостроковій перспективі. Але російська агресія дійсно становить безпосередню і різку загрозу нашим інтересам і цінностям», — додав очільник Пентагону.

У документі також згадують досягнення Китаю та росії у розробці гіперзвукових ракет, які США важче виявити. Крім того, Пекін та москва вдосконалюють свою здатність збивати супутники або виштовхувати їх з орбіти.

Щоб протистояти цим загрозам, США створять кільце низькоорбітальних супутників — це прискорить виявлення гіперзвукових запусків, а також дасть можливість резервування — якщо під ударом опиниться один американський супутник, решта все ще працюватиме.