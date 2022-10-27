Конкурсом «Міс Всесвіт» уперше володіє жінка. Його придбала тайська медіамагнат

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Colombo Gazette / YouTube

Тайська медіамагнат та захисниця прав трансгендерів Енн Джаккафонг Джакраджутатип придбала за $20 мільйонів конкурс «Міс Всесвіт».

Про це йдеться у заяві її медіакомпанії JKN Global Group.

Компанія вже заявила, що планує розширити організацію «Міс Всесвіт» за рахунок розширення на ринок Азії та випуску нових товарів (ідеться про засоби догляду за шкірою, косметику, товари для способу життя, харчові добавки та напої). Джаккафонг сказала, що для компанії було «неймовірною честю» здійснити цю покупку.

«Ми прагнемо не тільки продовжити його [конкурсу] спадщину, надаючи платформу для людей з різних верств суспільства, їхніх культур і традицій, але й розвивати бренд для наступного покоління», — сказала вона.

Покупка робить Джаккафонг першою жінкою-власником організації «Міс Всесвіт». До цього конкурс належав IMG — це світовий лідер у галузі заходів, ЗМІ, спорту та моди.

Енн Джаккафонг Джакраджутатип. JKN Global Group

Конкурс краси «Міс Всесвіт» — це один із найпопулярніших конкурсів у світі, його проводять з 1952 року. За останнє десятиліття конкурс став більш інклюзивним. Наприклад, у 2012 році зняв заборону на трансгендерних учасників — після того, як канадська учасниця пригрозила судовим позовом, коли її збирались дискваліфікувати через стать, отриману при народженні.

З 1996 і до 2015 року конкурс належав Дональду Трампу. Колишній президент США продав його, коли два телевізійних партнери заявили, що не транслюватимуть конкурс через коментарі Трампа про нелегальних іммігрантів під час його президентської кампанії 2016 року.