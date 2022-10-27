МЗС попросило правоохоронців розслідувати усиновлення російським омбудсманом дитини, викраденої з Маріуполя

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Проти уповноваженої рф з прав дітей марії львової-бєлової порушать кримінальне провадження за всиновлення дитини, яку росіяни викрали з Маріуполя.

Про це йдеться в заяві МЗС.

«На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС України ініціює перед правоохоронними органами України відкриття справи проти російської громадянки львової-бєлової, у діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення», — йдеться в заяві.

Там також звернули увагу, що російська уповноважена зізналася, що сприяла незаконному всиновленню в рф іще майже 350 дітей із захоплених регіонів Донбасу. «Вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України в росію та подальше їхнє всиновлення з боку російських громадян грубо порушують законодавство України, а також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобовʼязання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року», — пояснили в МЗС.

Міністерство закликало міжнародну спільноту рішуче засудити триваючі злочини росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях.