У Нідерландах розробили робота-сокола — він працюватиме в аеропортах

Новини

CNN

В Університеті Гронінгена в Нідерландах розробили роботизованого сокола, який має відганяти живих птахів від літаків.

Про це пише CNN.

Через зіткнення з літаками щороку гинуть тисячі птахів. Крім того, такі інциденти можуть призвести до пошкодження літаків, затримок і скасування рейсів — щороку Міжнародна організація цивільної авіації витрачає на подібні випадки $1,4 мільярда.

Працівники авіагалузі наразі використовують дрони та хижаків, зокрема соколів, щоб відлякувати птахів від аеропорту. Однак розведення та дресирування соколів коштує досить дорого. До того ж птахами буває важко керувати. Тож на допомогу співробітникам аеропортів має прийти робот-сокіл.

CNN

Новий робот складається зі скловолокна та спіненого поліпропілену, має розмах крил 70 сантиметрів і дуже схожий на справжнього птаха. Робосокол керується із землі, має пропелер на кожному крилі та камеру на голові, щоб забезпечити «погляд від першої особи під час керування».

У 2019 році під час випробувань у районі міста Воркум у Нідерландах RobotFalcon успішно відлякав усі зграї птахів протягом пʼяти хвилин після початку польоту. А от дрону за той самий час вдалося вигнати лише 80% птахів.

Дослідники зазначили, що роботизований сокіл не був таким ефективним під час стримування великих птахів, таких як гуси чи чаплі — для боротьби з ними, можливо, потрібно розробити більшого робота.