СБУ виявила 33 агентів і корегувальників вогню в рясах

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Служба безпеки України від початку повномасштабного вторгнення росії виявила 33 агентів і корегувальників вогню серед представників Української православної церкви Московського патріархату.

Про це в інтервʼю Інтерфаксу повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків голови Служби безпеки України Василь Малюк.

«Ми відкрили 23 кримінальних провадження щодо таких персонажів, вже є 33 підозрювані — від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах», — повідомив він.

За словами керівника української спецслужби, це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури.

«Тому цей напрям ми відпрацьовуємо якісно», — запевнив він.

Малюк нагадав про затримання у Вінницькій області «священнослужителя», «який є одногрупником гундяєва та постійно комунікував із фсб».

«Виявлено підтверджувальні матеріали, зокрема переписку в месенджерах», — додав в. о. голови СБУ.