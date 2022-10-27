У Київській області встановили 754 пункти обігріву
- Автор:
- Софія Телішевська
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У 69 громадах Київської області встановили 754 пункти обігріву. У селах і селищах міського типу пункти обігріву розраховані на 30 людей, у містах — до 300.
Про це повідомляють у Київській ОДА.
Пункти обігріву забезпечені приладами резервного живлення, у більшості випадків — генераторами. У пунктах є пічки, електричні обігрівачі та теплові пушки.
Там можна випити гарячі напої та перекусити. Вони функціонуватимуть у період зниження температури повітря та за можливого відключення електроенергії або опалення. У наявності як стаціонарні, так і мобільні пункти обігріву.
У Києві стаціонарними пунктами обігріву є станції метро «Тараса Шевченка» і «Дарниця».
Адреси найближчих пунктів обігріву в Київській області можна дізнатися в органах місцевого самоврядування.