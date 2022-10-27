«Укренерго»: Нічні обстріли й атаки дронів пошкодили обладнання енергосистеми в центральних областях

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Компанія «Укренерго» повідомила, що нічні обстріли й атаки дронів-камікадзе Shahed-136 пошкодили обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях.

Щоб запобігти перевантаженню мережі та уникнути аварій, у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях обмежують електропостачання. Це дозволить енергетикам швидше відновити пошкоджені обʼєкти та тримати систему збалансованою.

«Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі», — заявили в «Укренерго».