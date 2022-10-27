США прискорили відправку модернізованих ядерних бомб на бази НАТО в Європі
- Автор:
- Олег Панфілович
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Сполучені Штати прискорили відправку модернізованих термоядерних бомб B61-12 на бази НАТО в Європі.
Про це повідомляє Politico.
Планувалося, що бомби B61-12 відправлять до Європи навесні 2023 року, але процес перенесли на грудень 2022 року.
Два джерела, знайомі з питанням відправки озброєнь до Європи, підтвердили виданню, що бомби відправлять у прискореному порядку. Прессекретар Пентагону Патрік Райдер пояснив, що модернізація бомб B61 ведеться багато років, США давно планували замінити старе озброєння на модернізовані версії бомб і це ніяк не повʼязано з війною в Україні.
- Бомба B61-12 пристосована для авіаційного скидання винищувачами та бомбардувальниками. Її випробування закінчилися влітку 2020 року. Хвостову частину створювала корпорація Boeing. Нова конструкція разом з оновленими системами управління дозволила значно збільшити точність і відмовитися від парашутної системи. Пілоти можуть скидати такі бомби, не пролітаючи над ціллю. B61-12 після скидання автономно планерує у бік цілі, корегуючи свій політ. Потужність бомби не перевищує одну мегатонну, радіус повного руйнування і знищення всього живого — від 3 до 5 кілометрів.
- У 2020 році B61-12 скидали винищувач четвертого покоління F-15E Strike Eagle з висоти приблизно 7 600 м і винищувач F-35A Lightning II (скидав на надзвуковій швидкості). Бомбу вже можуть нести стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress і B-2 Spirit, а також винищувачі F-16 Fighting Falcon і F-22 Raptor.