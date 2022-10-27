США прискорили відправку модернізованих ядерних бомб на бази НАТО в Європі

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Сполучені Штати прискорили відправку модернізованих термоядерних бомб B61-12 на бази НАТО в Європі.

Про це повідомляє Politico.

Планувалося, що бомби B61-12 відправлять до Європи навесні 2023 року, але процес перенесли на грудень 2022 року.

Два джерела, знайомі з питанням відправки озброєнь до Європи, підтвердили виданню, що бомби відправлять у прискореному порядку. Прессекретар Пентагону Патрік Райдер пояснив, що модернізація бомб B61 ведеться багато років, США давно планували замінити старе озброєння на модернізовані версії бомб і це ніяк не повʼязано з війною в Україні.