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ЗСУ ліквідували ще 320 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 246 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 69 220 осіб, зокрема 320 за останню добу.

Загальні бойові втрати російських військ становлять: