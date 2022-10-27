ЗСУ ліквідували ще 320 російських окупантів

Новини

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 246 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 69 220 осіб, зокрема 320 за останню добу.

Загальні бойові втрати російських військ становлять: