CNN: Директор ЦРУ Вільям Бернс у жовтні приїжджав до України

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Директор ЦРУ Вільям Бернс на початку жовтня відвідував Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.

Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на два джерела, які знали про поїздку.

«Перебуваючи там, він підтвердив відданість США наданню підтримки Україні в її боротьбі проти російської агресії, включаючи безперервний обмін розвідувальними даними», — сказав CNN офіційний представник США.

Джерела відмовилися повідомити подробиці про поїздку.

CNN пише, що поїздка Бернса повʼязана з тим, що США дедалі більше стурбовані тим, що «росія може вдатися до ядерної зброї у своїй нелегкій війні». Бернс та інші офіційні особи США публічно заявили, що не бачать доказів того, що москва активно готується до такого кроку, але офіційні особи, знайомі з розвідданими, попереджають, що ризик, можливо, є найвищим з моменту вторгнення росії у лютому.