Німеччина представила план легалізації канабісу

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Drew Taylor / Unsplash

Уряд Німеччини погодив і оприлюднив план легалізації марихуани. Дорослі жителі країни зможуть легально використовувати канабіс не лише з медичною, а й з рекреаційною метою — очікується, що з 2024 року.

Про це повідомляє DW.

Також законним стане придбання та зберігання від 20 до 30 грамів рекреаційного канабісу. Придбати марихуану можна буде в аптеках з відповідними ліцензіями. Крім цього, одна людина зможе вирощувати вдома до трьох кущів канабісу.

Уряд також запровадить спеціальний податок на споживання та розробить програми запобігання зловживанню канабісом.

Далі Німеччина подасть цей документ до Європейської комісії для попередньої оцінки та підготує законопроєкт лише після того, як Комісія схвалить план.

Легалізація канабісу може принести Німеччині щорічні податкові надходження та заощадити близько €4,7 млрд, а також створити 27 тисяч нових робочих місць. Минулого року в Німеччині канабіс вживали близько 4 мільйонів людей, кожен четвертий — віком від 18 до 24 років.