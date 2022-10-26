«Після великої паузи я бачу кроки вперед». Зеленський заявив про позитивний рух у співпраці з Ізраїлем

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Президент Володимир Зеленський заявив про покращення діалогу і співпраці з Ізраїлем.

Про це він розповів під час брифінгу 26 жовтня.

«Всіх бентежать наші відносини з Ізраїлем, всі хочуть більш теплих. Я задоволений останніми днями. Ми почали працювати. Я не буду називати деталі, як почали працювати наші розвідки, але після великої паузи я бачу ці кроки вперед. Цього замало, адже Ізраїль знає глибоко і в деталях, що таке війна, а тому має більше підтримувати Україну. З початку повномасштабного вторгнення ми цього очікували і бачили, як ізраїльське суспільство підтримує Україну. Але нам потрібна допомога й від політичних лідерів Ізраїлю. Як я сказав, в останні дні це почалось», — заявив Зеленський.

Дані, які обговорюють розвідки, підтверджують, що близько 400 іранських дронів росія вже використала проти цивільного населення України, 60—70% з цих дронів українські військові збили.