Індонезія запускає нову візову програму: туристи зі $130 тисячами на рахунку зможуть жити на Балі 10 років

Новини

Sebastian Pena Lambarri / Unsplash

Індонезія запускає візову програму «Другий дім», яка дозволить іноземцям із двома мільярдами рупій (або $130 тисяч) на банківському рахунку жити в країні 5 і 10 років.

Про це повідомила Міграційна служба Індонезії.

Візова політика набирає чинності 25 грудня 2022 року.

Іноземці можуть подати заяву на отримання візи через цей сайт. Для її отримання необхідно подати такі документи:

копію закордонного паспорта з терміном дії щонайменше 36 місяців;

підтвердження наявності коштів на банківських рахунках (мають бути розміщені в індонезійських державних банках у сумі щонайменше два мільярди рупій чи еквівалент $130 тисяч);

свіжі кольорові фотографії (4 x 6 см) на білому фоні;

біографію чи резюме.

Читайте також: В Індонезії визначили назву для нової столиці

«Сьогодні ми офіційно запровадили візу «Другий дім». Мета полягає в тому, щоб залучити іноземних туристів, які приїжджають на Балі та в інші куточки країни. Ця імміграційна політика є одним із нефіскальних стимулів, які можуть спонукати іноземців залишитися і зробити позитивний внесок в економіку Індонезії, — сказав виконувач обовʼязків генерального директора імміграційної служби.

До схожих кроків нещодавно вдалися Нова Зеландія та Португалія, які запровадили «цифрові кочівницькі візи», щоб також отримати вигоду з віддалених працівників.