Кількість поранених унаслідок удару по Дніпру зросла до чотирьох. Ще двоє людей загинули

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Кількість поранених унаслідок російської атаки по Дніпру 25 жовтня зросла до чотирьох, троє з них у важкому стані.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо людей поранені — двоє жінок і двоє чоловіків. Усі в лікарні», — зазначив він.