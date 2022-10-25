У Німеччині водія з літерою Z на автівці оштрафували на €4 тисячі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Окружний суд Гамбурга оштрафував 62-річного чоловіка на €4 000 через те, що він розмістив символ «Z» на задньому склі свого автомобіля.
Про це пише Spiegel.
Суд визнав водія винним у потуранні кримінальним злочинам. Чоловік не заперечував, що прикріпив до свого автомобіля білий аркуш паперу формату А4 із синьою літерою Z.
«На думку суду, це означає схвалення війни в Україні, яка є загарбницькою війною у розумінні Міжнародного кримінального кодексу, на додаток до демонстрації солідарності з росією», — зазначив речник окружного суду Гамбурга.
- У квітні парламент Молдови ухвалив в остаточному читанні законопроєкт про «заборону загальновідомих атрибутів і символів, що використовуються в контексті дій військової агресії». Йдеться про «георгіївську стрічку», а також символи Z і V.