У Норвегії затримали імовірного російського шпигуна
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
У Норвегії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь росії.
Про це повідомляє норвезька телекомпанія NRK.
Співробітника Арктичного університету Норвегії заарештували 24 жовтня у Тромсе. Він має громадянство Бразилії. Слідчі вважають, що чоловік перебував у Норвегії під вигаданим імʼям та працював на одну з російських спецслужб.
«Ми попросили вислати бразильського дослідника з Університету Тромсе з Норвегії, оскільки вважаємо, що він становить загрозу фундаментальним національним інтересам», — сказав заступник голови служби безпеки поліції Норвегії Гедвіг Мое.
За його словами, правоохоронці стурбовані, що ця людина могла отримати інформацію про політику Норвегії на півночі, а також тим, що росія може використати ці дані «неналежним чином».
- У червні голова Служби зовнішньої розвідки Великої Британії заявив, що росія втратила половину своїх можливостей для шпигунства в Європі після того, як вислали понад 400 офіцерів російської розвідки, а кількох таємних агентів, які видавали себе за цивільних, арештували.