МКС довелось увімкнути двигуни, аби ухилитися від російського космічного сміття

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NASA

Міжнародній космічній станції довелося запустити двигуни, щоб ухилитися від російського космічного сміття. Про це повідомило NASA.

Космічне агентство заявило, що МКС увімкнула двигуни на 5 хвилин і 5 секунд, щоб уникнути фрагмента російського супутника «Космос-1408», який рф знищила під час випробування зброї у листопаді минулого року. Без цього маневру уламок міг пройти приблизно за 5 км від станції.

CNN пише, що Міжнародна космічна станція була змушена зробити аналогічний маневр у червні, щоб уникнути уламків. У січні шматок сміття опинився в межах досяжності китайського супутника, і китайський уряд назвав це зіткнення «надзвичайно небезпечним». За даними NASA, МКС зазвичай доводиться змінювати свою орбіту, щоб уникнути космічного сміття, приблизно раз на рік, маневруючи далеко від обʼєкта, якщо ймовірність зіткнення перевищує один до 10 тисяч.

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Невидимі в нічному небі сотні мільйонів уламків обертаються довкола нашої планети. Це сміття складається з частин старих супутників, а також супутників і корпусів ракет, що вийшли з ладу. Згідно зі звітом NASA за 2021 рік, принаймні 26 тисяч фрагментів космічного сміття, що обертається навколо Землі, мають розмір мʼяча для софтболу або більший — тобто достатньо чималі, щоб зруйнувати супутник; понад 500 тисяч уламків розміром із марбл, здатних пошкодити космічний корабель; а ще понад 100 мільйонів штук розміром з крихту солі можуть проколоти скафандр. Коли ці фрагменти врізаються один в одного, вони можуть створювати ще більше дрібних орбітальних уламків.