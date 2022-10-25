Міжнародне енергетичне агентство: Світ уперше зіткнувся зі «справжньою енергетичною кризою»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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NASA
Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль вважає, що світ зіткнувся з першою «справжньою енергетичною кризою». Це повʼязано з проблемами на ринках газу та скороченням поставок нафти.
Про це пише Reuters.
Він зазначив, що останнє рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти є «ризикованим», тому що у світі спостерігатиметься зростання попиту.
«Це особливо ризиковано, оскільки кілька економік у всьому світі перебувають на межі рецесії, якщо ми говоримо про глобальну рецесію. Я вважаю це рішення справді невдалим», — сказав Біроль.
Крім цього, значне зростання світових цін на енергоресурси найбільше бʼє по споживачах, оскільки так само зростають ціни на все: від їжі до послуг. Біроль вважає, що Європа зможе пережити зиму, якщо погода лишиться мʼякою.
«Якщо у нас не буде екстремально холодної та довгої зими, якщо не буде жодних сюрпризів у плані того, що ми бачили, наприклад, вибуху газопроводу «Північний потік», Європа має пережити цю зиму з деякими економічними та соціальними труднощами», — додав він.
- На тлі значного скорочення постачання газу росією країни Європи активно готуються до зими, заповнюючи газові сховища з доступних джерел. У вересні в Gas Infrastructure Europe підрахували, що на кінець літа рівень зберігання газу в Європі становить 86%.
- При цьому Міжнародне енергетичне агентство каже, що Європа стоїть перед загрозою «безпрецедентного ризику» дефіциту газу.