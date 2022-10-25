Зеленський пропонує створити платформи для деокупації Придністровʼя, Абхазії, Південної Осетії та Курильських островів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Офіс президента / Telegram
Президент Володимир Зеленський пропонує створити платформи для деокупації інших регіонів по аналогії з Кримською платформою. Це може стосуватися Придністровʼя у Молдові, Абхазії та Південної Осетії у Грузії та Курильських островів, на які претендує Японія.
Про це він заявив під час виступу на першому парламентському саміті Кримської платформи.
«Наша співпраця має зберігатися на максимумі і після відновлення нашої територіальної цілісності. Ми маємо зробити цей формат, формат Кримської платформи стартом для інших гуманітарних і дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені — від Придністров’я і Абхазії до Північних територій», — сказав Зеленський.
Крім цього, він запросив усіх учасників Кримської платформи на півострів одразу після його звільнення.
- «Кримська платформа» — це міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцева мета якого — деокупація Криму та його повернення під контроль України. «Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів. Торік у саміті взяли участь представники 46 країн.