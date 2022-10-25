У Києві петиція до Кличка з проханням відновити зруйнований іранським дроном будинок набрала необхідну кількість голосів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Ганна Мамонова / «Бабель»
Петиція на сайті КМДА з проханням відновити зруйнований іранським дроном житловий будинок на вулиці Жилянській набрала необхідну кількість підписів. Тепер її має розглянути мер Києва Віталій Кличко.
Про це йдеться на сторінці петиції.
«Будинок купця Йосипа Лева, що є цікавим прикладом київського цегляного стилю початку ХХ століття з елементами готики, втратив частину житлової секції, але решта залишилась. Використовуючи як зразок ліву частину будинку, можна відновити всі необхідні деталі та відновити будинок», — вважають автори петиції.
Загалом вона вже зібрала понад 6 тисяч підписів і перебуває на розгляді.
- Зранку, 17 жовтня, росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Вибухи зафіксували в Шевченківському районі столиці — окупанти влучили в житловий будинок. Там загинули пʼятеро людей.
- За даними краєзнавця Антона Короба, цей дім збудував купець першої гільдії Йоселіан Іцкович (Йосип Ісакович) Лев, який був власником фабрики гнутих меблів і металевих виробів на цій вулиці.
- У Міністерстві культури та інформаційної політики сподіваються, що історичний будинок, який 17 жовтня зруйнував російський дрон-камікадзе, можна реставрувати. На думку мера Києва Віталія Кличка, ця будівля не підлягає відновленню. За його словами, там втратили житло 16 родин.