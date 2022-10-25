У Києві петиція до Кличка з проханням відновити зруйнований іранським дроном будинок набрала необхідну кількість голосів

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Ганна Мамонова / «Бабель»

Петиція на сайті КМДА з проханням відновити зруйнований іранським дроном житловий будинок на вулиці Жилянській набрала необхідну кількість підписів. Тепер її має розглянути мер Києва Віталій Кличко.

Про це йдеться на сторінці петиції.

«Будинок купця Йосипа Лева, що є цікавим прикладом київського цегляного стилю початку ХХ століття з елементами готики, втратив частину житлової секції, але решта залишилась. Використовуючи як зразок ліву частину будинку, можна відновити всі необхідні деталі та відновити будинок», — вважають автори петиції.

Загалом вона вже зібрала понад 6 тисяч підписів і перебуває на розгляді.