Шведські археологи знайшли затонулий військовий корабель XVII століття

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Шведські морські археологи знайшли корабель-близнюк військового корабля XVII століття Vasa, який затонув під час свого першого рейсу.

Про це повідомив Шведський музей затонулих кораблів.

Знайдене судно Applet спустили на воду у 1629 році. Його збудував той же кораблебудівник, що і знаменитий 69-метровий Vasa, на борту якого було 64 гармати, коли він затонув недалеко від столиці Швеції Стокгольму.

«У нас затріпотіло серце, коли ми побачили, наскільки уламки були схожі на Vasa», — сказав Джим Ганссон, морський археолог з музею.

Ганссон зазначив, що конструкція та розміри здаються «дуже знайомими», що вселяє надію, що це може бути один із сестринських кораблів Vasa.

Уламки корабля виявили ще у грудні 2021 року, навесні 2022 року провели ретельніше обстеження, в ході якого і виявили деталі, які раніше були помічені тільки на Vasa. У музеї заявили, що технічні деталі, а також вимірювання та зразки дерева підтвердили, що це справді Applet.

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Судно Vasa назвали на честь одного із шведських королів, воно мало слугувати символом військової могутності Швеції у той період, але перекинулось у 1628 році, пропливши трохи більш як тисячу метрів. Про корабель забули, після того як більшість його цінних бронзових гармат врятували у XVII столітті. Наприкінці 1950-х років судно знову знайшли у безпосередній близькості від гавані Стокгольму, корабель підняли з води з майже повністю вцілілим корпусом. У того ж кораблебудівника замовили ще три кораблі: Applet, Kronan і Scepter — і на відміну від свого попередника вони служили у шведському флоті та брали участь у морських битвах. Вважається, що кораблі були затоплені навмисно після того, як були виведені з експлуатації, і слугували підводними шипами для захоплення ворожих суден.