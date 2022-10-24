У Лондоні екоактивісти жбурнули шматок шоколадного торта у воскову фігуру короля Карла III. Їх арештували

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У Лондоні, у музеї мадам Тюссо двоє молодих людей у рамках екологічного протесту Just Stop Oil кинули шоколадний торт у воскову фігуру короля Карла III.

Про це повідомляє CNN.

Кинувши торт, вони заявили, що «пора діяти», і вимагають, щоб уряд зупинив нові ліцензії та згоди на нафту і газ. Після цього поліція арештувала чотирьох причетних до інциденту.

Цей інцидент є останнім у низці акцій груп активістів по всій Європі, які спрямовані на привернення уваги до ролі викопного палива у зміні клімату.

Перед цим екоактивісти зі Just Stop Oil облили пюре картину Клода Моне «Стоги сіна», залили томатним супом роботу Ван Гога «Соняшники», намагалися приклеїти себе до картини Боттічеллі «Весна», кидали шматок торта в «Мону Лізу», приклеювали себе до картини Пікассо і чіплялись за картину 1821 року.