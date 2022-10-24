Голова Донеччини: В області ексгумували 131 тіло, але цифра збільшуватиметься

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На звільнених територіях Донецької області вже ексгумували 131 тіло, але ця цифра збільшуватиметься, оскільки могили ще знаходять.

Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Укрінформ.

«Всі тіла, які вдалося дістати з-під землі, зареєстровані в рамках кримінальних проваджень. Проводяться відповідні експертизи і, крім того, досліджуються факти виявлених катівень на території Лиманської та Святогірської громад. Слідчі встановлять всі обставини, за яких було закатовано наших людей», — сказав Кириленко.