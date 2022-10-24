НАБУ підозрює голову Рахункової палати Валерія Пацкана в незаконному отриманні компенсацій за житло

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Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому нардепу, а нині голові Рахункової палати Валерію Пацкану в незаконному отриманні 117,65 тис грн компенсації за житло.

Про це повідомляє пресслужба бюро, не вказуючи його ім’я. Проте «Центр протидії корупції» (ЦПК) називає Пацкана.

За даними слідства, у 2017 році він подав до Апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсацію вартості оренди житла, хоча мав тоді власну квартиру в новобудові на Печерську в Києві. Ця квартира була придатна для проживання, зазначили в НАБУ.

У ЦПК заявляють, що Пацкан може уникнути покарання, оскільки строк давності правопорушення закінчується вже у березні 2023 року. До цього часу детективи НАБУ мають завершити розслідування, а суд ухвалити остаточне рішення.