На україно-польському кордоні відкриють ще один пункт пропуску

Новини

До кінця року на кордоні з Польщею відкриють новий пункт пропуску «Нижанковичі — Мальховіце».

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Спершу тут дозволять перетин кордону порожнім вантажівкам, а згодом пункт пропуску буде діяти для інших транспортних засобів та для пішоходів. Через новий пункт пропуску дозволять рухатися легковим автомобілям та вантажівкам із загальною масою до 3,5 тонни.

Відомство зазначає, що цей проєкт був фактично замороженим від 2007 року. Очікується, що новий пункт пропуску дозволить суттєво розвантажити робочі пункти та прискорити вантажну та пасажирську логістику на українсько-польському кордоні.