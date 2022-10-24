В росії заявили, що не проти безпекової зони навколо Запорізької АЕС, але війська виводити не збираються

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Заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков завив, що росія виступає за створення безпекової зони навколо окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції.

Про це пишуть «Известия».

За його словами, захисна зона навколо електростанції необхідна і росія нібито «конструктивно підходить» до цього питання, а також перебуває в тісному контакті з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі. Рябков заявив, що росія готова обговорювати захисну зону, але не вивід військ.

«Домовленості про демілітаризацію в принципі неможливі: ми не можемо не охороняти станцію, не забезпечувати її безпеку. Захисна зона — це інше, її параметри перебувають у процесі обговорення. Ми вважаємо, що якийсь процес узгодження, зокрема дипломатичний, з агентством параметрів такої захисної зони не просто можливий — він необхідний», — сказав заступник міністра.