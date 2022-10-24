ЗСУ ліквідували ще 470 російських окупантів

Новини

Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 243 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 67 940 осіб, зокрема 470 за останню добу.

Загальні бойові втрати російських військ становлять: