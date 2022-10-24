Мер Бучі досі не подав заявку на відновлення багатоповерхівок через платформу UNITED24
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міський голова Бучі Анатолій Федорчук досі не відправив заявки на багатоповерхівки, які можна відновити через UNITED24.
Про це в інтервʼю «Бабелю» повідомив віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
З яких причин, мер Бучі досі не подав заявку, міністр не знає.
UNITED24 — це фандрайзингова платформа, створена з ініціативи президента Володимира Зеленського для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона, відбудова, медична допомога. Загалом через платформу зібрали понад $200 мільйонів.