Мер Бучі досі не подав заявку на відновлення багатоповерхівок через платформу UNITED24

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Міський голова Бучі Анатолій Федорчук досі не відправив заявки на багатоповерхівки, які можна відновити через UNITED24.

Про це в інтервʼю «Бабелю» повідомив віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

З яких причин, мер Бучі досі не подав заявку, міністр не знає.

UNITED24 — це фандрайзингова платформа, створена з ініціативи президента Володимира Зеленського для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона, відбудова, медична допомога. Загалом через платформу зібрали понад $200 мільйонів.