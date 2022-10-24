Південна Корея та КНДР звинуватили одна одну в порушенні морського кордону і відкрили вогонь

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Loco Steve / Flickr

Північна та Південна Корея звинуватили одна одну в порушенні західного морського кордону та обмінялися попереджувальними пострілами.

Про це пише Reuters.

Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що передав по радіо й зробив попереджувальні постріли, аби північнокорейське торговельне судно, яке перетнуло північну розмежувальну лінію, де-факто морський кордон, повернулося назад.

Натомість військові Північної Кореї заявили, що випустили 10 артилерійських снарядів після того, як корабель ВМС Південної Кореї порушив морський кордон і зробив попереджувальні постріли «для відстеження невстановленого судна».

Південна Корея назвала дії КНДР провокацією та порушенням двостороннього військового пакту, який забороняє ворожі дії в прикордонних районах.

«Ми ще раз закликаємо Північну Корею негайно припинити послідовні провокації та звинувачення, які завдають шкоди миру та стабільності на Корейському півострові, а також міжнародній спільнот», — йдеться в заяві військового командування Південної Кореї.