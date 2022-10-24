NYT: Ізраїль надає Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами

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Ізраїль надає Україні корисні розвідувальні дані, які необхідні для враження безпілотників іранського виробництва.

Про це пише The New York Times із посиланням на анонімного українського чиновника.

Подібну інформацію 18 жовтня оприлюднювало також видання The The Wall Street Journal.

NYT не уточнює, про які саме дані йдеться, але нагадує, що після використання росію дронів проти Києва в понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням надати зброю для протиповітряної оборони. Прохання було відхилено міністром оборони Ізраїлю Бенні Ганцем, оскільки Ізраїль співпрацює з росією у проведенні рейдів ізраїльських ВПС у Сирії. Водночас Тель-Авів, за його словами, надасть системи раннього попередження, що допоможе протистояти іранським безпілотникам.