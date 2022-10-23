ЗМІ: Ізраїль вдарив по пункту виробництва іранських дронів у Сирії

Новини

SOHR

Ізраїль вдарив ракетами по пункту збирання іранських дронів поблизу Дамаска у Сирії.

Про це повідомили у правозахисному центрі The Syrian Observatory For Human Rights (SOHR).

За їхніми даними, 21 жовтня авіаційний удар Ізраїлю повністю знищив обладнання для виробництва безпілотників у районі військового аеропорту Дімас. У січні 2022 року це устаткування привезли в Сирію з Ірану. Повідомлень про людські жертви не було.