У Великій Британії увʼязнили хакера, який вкрав неопубліковані пісні Еда Ширана
- Автор:
- Анна Холоднова
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Jeff Spicer / Stringer
У Великій Британії хакера, який вкрав у Еда Ширана дві неопубліковані пісні, увʼязнили на 18 місяців.
Про це пише BBC.
За даними Королівської прокуратури, 23-річний мешканець Іпсвіча Адріан Квятковскі зламав цифрові акаунти кількох виконавців та продав контент за криптовалюту. Поліція Лондону встановила, що він заробив на музиці £131 тисячу.
Квятковський визнав себе винним, зокрема у порушенні авторських прав і володінні злочинно здобутим майном. Під час обшуку на його ноутбуці знайшли 565 аудіофайлів, зокрема, пісні Еда Ширана та репера Lil Uzi Vert.
Адріан Квятковскі потрапив у поле зору американських правоохоронців ще у 2019 році. Тоді представники кількох музикантів повідомили окружному прокурору Нью-Йорка, що людина під псевдонімом Spirdark зламала кілька облікових записів і продавала контент.
У ході розслідування встановили звʼязок між електронною адресою, яка використовувалася для створення криптовалютного акаунта Spirdark, із Квятковським. Потім справу передали до поліції Лондону.
Тоді британські правоохоронці вилучили у зловмисника сім пристроїв, у тому числі жорсткий диск, на якому були 1 263 неопубліковані пісні 89 виконавців.
- Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну британський музикант Ед Ширан підтримав Україну. Наприкінці березня він взяв участь у благодійному концерті для України у Великій Британії. На цьому заході зібрали £12,2 млн (майже $16 млн).