Замість Ліз Трасс. Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак висунув свою кандидатуру на пост премʼєр-міністра

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Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що балотується на посаду наступного лідера Консервативної партії та премʼєр-міністра.

Про це він повідомив 23 жовтня у Twitter.

«Сполучене Королівство — велика країна, але ми стикаємося з глибокою економічною кризою», — пише Сунак. Далі він каже, що може «виправити нашу економіку, обʼєднати нашу партію і принести користь нашій країні», і що хоча «виклики, з якими ми стикаємося зараз, навіть більші, ніж проблеми, повʼязані з пандемією, але можливості, якщо ми зробимо правильний вибір, — феноменальні».

Пообіцявши реалізувати маніфест 2019 року, який приніс торі 43,6% голосів, Сунак каже, що за нього будуть «чесність, професіоналізм та підзвітність на кожному рівні уряду».

Сунак уже балотувався на посаду премʼєра після відставки Бориса Джонсона, але програв Ліз Трасс. Що стосується України, то Ріші Сунак колись на дебатах із Трасс відповів на питання про Україну так само, як і вона — за всебічну підтримку, але проти безпосередньої участі британської армії.