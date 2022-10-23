ЗСУ знищили ще 400 російських військових

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Збройні сили України за добу знищили ще 400 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 67 470 військових.

Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 23 жовтня.

Втрати російської армії в техніці: