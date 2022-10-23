ЗСУ знищили ще 400 російських військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Каміла Грабчук / «Бабель»
Збройні сили України за добу знищили ще 400 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 67 470 військових.
Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 23 жовтня.
Втрати російської армії в техніці:
- 2 584 танки (+5 за минулу добу);
- 5 284 бойові броньовані машини (18);
- 1 667 артилерійських систем (14);
- 374 реактивні системи залпового вогню (1);
- 189 засобів ППО;
- 270 літаків;
- 245 гелікоптерів (2);
- 1 361 дрон (20);
- 350 крилатих ракет (21);
- 16 кораблів/катерів;
- 4 039 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (18);
- 148 одиниць спеціальної техніки (2).