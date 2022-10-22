Угорщина обіцяє до кінця року ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

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Керівник адміністрації премʼєра Угорщини Гергей Гуяш заявив, що його країна до кінця року ратифікує членство Швеції та Фінляндії в НАТО. За його словами, уряд Угорщини вже подав відповідні документи в Національні збори.

Про це пише Politico.

Гуяш сказав, що розширення НАТО буде ратифіковано найпізніше в середині грудня. Угорщина сподівається, що це посилить НАТО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи відповідає це розширення інтересам національної безпеки Угорщини, Гуяш зазначив, що це питання дискутивне, проте угорська сторона не бачить причин його гальмувати.

Наразі лише дві країни НАТО ще не ратифікували вступ Фінляндії та Швеції до НАТО — Угорщина і Туреччина. Інші 28 країн-членів це вже зробили.